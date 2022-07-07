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تحت الدف

منذ 41 ثانية
أكدت الحملة الشرسة التي يتعرض لها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن أهم معوقات الإصلاح في بلادنا تتمثل في قوة أسلحة جيوب المقاومة التي وصلت في عهد وزير الأصالة والمعاصرة درجة القصف بتضارب المصالح، الحق الذي أريد به باطل. إن شدة مقاومة إصلاحات ميراوي راجعة إلىأكمل القراءة »


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منذ 41 ثانية



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