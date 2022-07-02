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اذاعة وتلفزيون

شيرين تتحدث عن خلافها مع لمجرد

منذ 7 دقائق
كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حقيقة الأخبار المتداولة، بخصوص وجود خلاف بينها وبين سعد لمجرد، وهو ما تسبب في توقف مشروع فني كان من المنتظر أن يجمعهما قبل سنوات. ونفت عبد الوهاب، من خلال فقرة خاصة بأسئلة متابعي صفحتها الرسمية “انستغرام”، كل الشائعات التي تم تداولها حول علاقتها بلمجرد،أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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