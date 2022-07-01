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وطنية

سباق‭ ‬استقلالي‭ ‬اتحادي‭ ‬بمديونة

منذ 5 دقائق
قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬دخول‭ ‬السباق‭ ‬الانتخابي‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬مديونة،‭ ‬التي‭ ‬ستعرف‭ ‬انتخابات‭ ‬جزئية‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬يوليوز‭ ‬الجاري،‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬للمقعد‭ ‬البرلماني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغله‭ ‬هاشم‭ ‬أمين‭ ‬الشفيق،‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭.‬ واستقبل‭ ‬إدريس‭ ‬لشكر،‭ ‬الكاتب‭ ‬الأول‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬شوقي‭ ‬شرقاوي،‭ ‬الكاتب‭ ‬المحلي‭ ‬للحزب،‭ ‬ومنح‭ ‬تزكية‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية،‭ ‬التي‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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