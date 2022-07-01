وطنية
سباق استقلالي اتحادي بمديونة
قرر الاتحاد الاشتراكي دخول السباق الانتخابي في دائرة مديونة، التي ستعرف انتخابات جزئية يوم 21 يوليوز الجاري، بعد إلغاء المحكمة الدستورية للمقعد البرلماني الذي كان يشغله هاشم أمين الشفيق، من حزب الاستقلال. واستقبل إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي شوقي شرقاوي، الكاتب المحلي للحزب، ومنح تزكية خوض الانتخابات الجزئية، التيأكمل القراءة »
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