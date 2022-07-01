اذاعة وتلفزيون
المنتدى الإفريقي للمسرح بالبيضاء
تحتضن البيضاء، ما بين 30 يونيو ورابع يوليوز، الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي الأول للمسرح الاجتماعي الذي تنظمه “جمعية كورارة للفنون والثقافات”، تحت شعار : “المسرح والمجتمع”. ويتضمن برنامج المنتدى الإفريقي للمسرح الاجتماعي عدة محاور للاشتغال، تتمثل في محور الإبداع عبر إعداد إقامة فنية تجمع بين ستة ممثلين من المغرب وتونسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا