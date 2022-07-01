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المنتدى الإفريقي للمسرح بالبيضاء

منذ 7 دقائق
تحتضن البيضاء، ما بين 30 يونيو ورابع يوليوز، الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي الأول للمسرح الاجتماعي الذي تنظمه “جمعية كورارة للفنون والثقافات”، تحت شعار : “المسرح والمجتمع”. ويتضمن برنامج المنتدى الإفريقي للمسرح الاجتماعي عدة محاور للاشتغال، تتمثل في محور الإبداع عبر إعداد إقامة فنية تجمع بين ستة ممثلين من المغرب وتونسأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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