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الصباح الفني

أغوتان و”عيوب الفكر”

منذ 8 دقائق
 اختارت الإعلامية إيمان أغوتان أن تفتح نقاشا مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” حول المستوى الذي ينبغي أن يرقى إليه الحديث بين الناس، والذي يفترض أن يستند إلى المنطق وقول الحق وإلا يستحسن الصمت. وكتبت أغوتان قائلة “عيوب الجسم قد يسترها متر قماش لكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش، قلأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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