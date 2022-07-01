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الرياضة

عزيز يودع بركان بعد 11 سنة

منذ دقيقتين
خاض محمد عزيز لاعب نهضة بركان، أول أمس (الأربعاء)، مباراته الأخيرة بقميص نهضة بركان، وودع الفريق برسالة مؤثرة. وقال عزيز في الرسالة “لكل بداية نهاية. بعاطفة كبيرة وحزن عميق، أودع بيتي وجمهوري وزملائي في الفريق، وأعلن اليوم أنني سألعب مباراتي الأخيرة بالميدان بألوان فريق نهضة بركان». وكتب محمد عزيز الذيأكمل القراءة »


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