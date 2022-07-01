fbpx
الرياضة

إدانة دولية لفضائح ألعاب وهران

منذ دقيقة واحدة
لجنة الألعاب توجه صفعة لـ»الكابرانات» وطالبت الجزائر باعتذار رسمي وجهت اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط صفعة مدوية إلى النظام الجزائري، أبطلت من خلالها كل ادعاءاته، بشأن تنظيم حفل افتتاح وألعاب أسطوريين، بعد أن بعثت إليه رسالة شديدة اللهجة بخصوص الاختلالات التنظيمية الخطيرة، وطالبته بتقديم اعتذار إلى الوفود المشاركة. وأعربأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة