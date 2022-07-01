الرياضة
إدانة دولية لفضائح ألعاب وهران
لجنة الألعاب توجه صفعة لـ»الكابرانات» وطالبت الجزائر باعتذار رسمي وجهت اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط صفعة مدوية إلى النظام الجزائري، أبطلت من خلالها كل ادعاءاته، بشأن تنظيم حفل افتتاح وألعاب أسطوريين، بعد أن بعثت إليه رسالة شديدة اللهجة بخصوص الاختلالات التنظيمية الخطيرة، وطالبته بتقديم اعتذار إلى الوفود المشاركة. وأعربأكمل القراءة »
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