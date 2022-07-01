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رزان في “الضاحك الباكي” تستعد الفنانة رزان مغربي لتصوير دورها في مسلسل “الضاحك الباكي”، الذي تعاقدت عليه خلال الفترة الماضية، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل، وإخراج محمد فاضل. وأكد السيناريست محمد الغيطى أن مشروع مسلسل “الضاحك الباكي”، الذي يتناول قصة حياة الفنان نجيب الريحاني تعثر لأكثر من سنة بسببأكمل القراءة »
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