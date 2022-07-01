الرياضة
رسالة رياضية: مدربون
تقدم سبورة الترتيب بطولة القسم الأول، حقيقة سلبية، حول المدربين المغاربة. فلائحة مدربي الأندية التي تحتل الرتب الأربع الأولى تخلوا من مدربين مغاربة تلقوا تكوينهم في الدورات التي تشرف عليها الإدارة التقنية الوطنية والكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. فالوداد، البطل، بدربه وليد الركراكي الذي تلقى تكوينه في أوربا، فيما يدرب الجيشأكمل القراءة »
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