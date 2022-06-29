راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< نقابة طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بـ"الإسراع في إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين". وحمل بلاغ للنقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية "ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان، وعن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذةأكمل القراءة »
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