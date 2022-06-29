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تحفيزات وإعفاءات جمركية

منذ 12 دقيقة
استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على المقتنيات بالمغرب وتمتيع الوافدين بمسطرة القبول المؤقت ينتظر أن تحقق عملية “مرحبا 2022” نجاحا كبيرا، إذ يرتقب أن يصل عدد مغاربة العالم الذين سيزورون المغرب خلال عطلة الصيف للسنة الجارية 3 ملايين و 600 ألف زائر، وستفد على الموانئ المخصصة للاستقبال 800 ألف مركبة.أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة



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