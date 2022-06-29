مجتمع
جبهة سامير تحتج ضد الغلاء
قررت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير, تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر عمالة المحمدية, السبت المقبل، للمطالبة بالحد من غلاء أسعار المحروقات، وإنقاذ شركة سامير من الإغلاق النهائي وضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها. ودعت الجبهة المشكلة من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية بالمدينة كافة المواطنين للمشاركة بكثافة ومسؤولية في التجمعأكمل القراءة »
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