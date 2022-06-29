مجتمع
مطاردة “الأيادي المكسورة” بالبيضاء
لقاءات التشاور حول برنامج العمل فضحت واقع الموارد البشرية ومنتخبون طالبوا بإجراء عملي أعادت لقاءات التشاور بمقاطعات البيضاء، حول مسودة مشروع برنامج عمل البيضاء 2023/2028 معضلة الموارد البشرية إلى دائرة النقاش، بعد أن اشتكى منتخبون من العدد القليل للكفاءات والأطر، على حساب السواد الأعظم من الموظفين بمستويات تعليم وتكوين عادية.أكمل القراءة »
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