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حوادث

الحبس لموظف مزيف ببنكرير

منذ دقيقتين
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بنكرير، أول أمس (الاثنين)، متهما بانتحال صفة موظف عمومي والخيانة الزوجية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها ألفا درهم. وجاء تحريك المتابعة في حق المتهم، بعد أن تم إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية لبنكرير، إثر شكاية تقدم بها شخص، يتهم فيهاأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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