الأولى
تحت الدف
يبحث مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “بالريق الناشف” عن المعلومات لدى زملائه من الوزراء، للرد على أسئلة الصحافيين في الندوة الأسبوعية. ولا يجد الوزير مساندة من قبل بعض زملائه، الذين يعتقدون أن تداول المعطيات يتم فقط عبر بلاغ، مكتوب بلغة خشبية، وموجه للرأي العام، لا يقنع حتى من صاغه،أكمل القراءة »
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