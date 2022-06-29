الأولى
“الدواعي الأمنية” تعود إلى واجهة البطولة
طنجة تمنع تنقل جماهير “الماص” والجديدة تتراجع عن “الويكلو” في آخر لحظة منعت سلطات طنجة تنقل جماهير المغرب الفاسي لتشجيع فريقها في مباراته أمام الاتحاد المحلي، اليوم (الأربعاء)، في السادسة بالملعب الكبير لمدينة البوغاز، ضمن الدورة 29 من بطولة القسم الأول. وبرر اتحاد طنجة قرار منع تنقل جمهور المغرب الفاسيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا