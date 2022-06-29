الأولى
تشديد الحراسة على السدود
استنفار بين فرق الشرطة المائية لتأمين ما تبقى فيها من المياه وتقليل خسائر قنوات التزويد أعلنت حالة استنفار قصوى في صفوف عناصر الشرطة المائية لتشديد الحراسة على ما تبقى من مياه في السدود، خاصة تلك التي تزود المدن الكبرى، وكذا تأمين حماية القنوات للتقليل من خسائر التزويد الناجمة عن استعمالأكمل القراءة »
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