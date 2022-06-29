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تشديد الحراسة على السدود

منذ 13 دقيقة
استنفار بين فرق الشرطة المائية لتأمين ما تبقى فيها من المياه وتقليل خسائر قنوات التزويد أعلنت حالة استنفار قصوى في صفوف عناصر الشرطة المائية لتشديد الحراسة على ما تبقى من مياه في السدود، خاصة تلك التي تزود المدن الكبرى، وكذا تأمين حماية القنوات للتقليل من خسائر التزويد الناجمة عن استعمالأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة



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