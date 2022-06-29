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الصباح الفني

قالوا

منذ 5 دقائق
ناعوت‭ ‬ كتبت‭ ‬الكاتبة‭ ‬المصرية‭ ‬فاطمة‭ ‬ناعوت‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬بفيسبوك‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭ “‬أحبوا‭ ‬جميع‭ ‬خلق‭ ‬الله،‭ ‬حتى‭ ‬يحبكم‭ ‬الله‭ ‬جميعا‭”.‬ بوكرين كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬جيهان‭ ‬بوكرين‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الخشبة‭ ‬هي‭ ‬المكان‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تشعر‭ ‬فيه‭ ‬بنفسك‭”.‬ قرقيبو كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬إيمان‭ ‬قرقيبو‭  ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ “‬المنافقون‭: ‬يأكلون‭ ‬مع‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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