الصباح الفني
قالوا
ناعوت كتبت الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت تدوينة على صفحتها بفيسبوك قالت فيها “أحبوا جميع خلق الله، حتى يحبكم الله جميعا”. بوكرين كتبت الفنانة جيهان بوكرين على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الخشبة هي المكان الوحيد الذي تشعر فيه بنفسك”. قرقيبو كتبت المغنية إيمان قرقيبو على “إنستغرام”، “المنافقون: يأكلون معأكمل القراءة »
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