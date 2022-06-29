الرياضة
استنفار بوجدة بسبب مباراة الوداد
إقبال كبير على التذاكر والعمري يعوض مفتاح والجعواني: المواجهة نهائي استنفرت مباراة المولودية الوجدية والوداد الرياضي، اليوم (الأربعاء)، ضمن الدورة قبل الأخيرة من البطولة، المنظمين والسلطات الأمنية. وباشر مكتب المولودية طرح التذاكر للبيع، أول أمس (الاثنين)، بشبابيك الملعب البلدي وملعب الروك والقاعة المغطاة لازاري. وعاينت “الصباح” إقبالا كبيرا على تذاكرأكمل القراءة »
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