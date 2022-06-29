الصباح الـتـربـوي
الحكامة الرقمية بالجامعات
أبرز نبيل حمينة، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، أهمية الملتقى العلمي حول الحكامة الرقمية، الذي يتطرق في دورته الثانية إلى محاور ذات أهمية قصوى بالنظر الى الظرفية الحالية التي يعرفها العالم في مجال العالم الرقمي. وأبرز الرئيس أن المغرب أطلق منذ أزيد من عشر سنوات ورشا كبيرا يتعلقأكمل القراءة »
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