الرياضة
ألكسندر يثير الانتباه
أثار الإنجليزي ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، الانتباه على موقع التواصل «إنستغرام»، بصورة وهو يتمتع بأشعة الشمس، أثناء عطلته الصيفية. ويعتبر ألكسندر من أهم اللاعبين في إنجلترا، إذ مرر كرات حاسمة لمهاجمي «الريدز»، إذ باتت من مميزاته التي يشيد بها مدربه الألماني يورغن كلوب دائما. ويبلغ أرنولد من العمر 23 سنة،أكمل القراءة »
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