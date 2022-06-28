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وطنية

إبراهيمي‭: ‬لا‭ ‬قلق‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬إصابات‭ “‬كورونا‭” ‬

منذ 36 ثانية
أكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬إبراهيمي،‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬يتوفر‭ ‬على‭ ‬حائط‭ ‬مناعي‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ “‬كوفيد‭ ‬19‭”‬،‭ ‬بفضل‭ ‬التلقيح‭ ‬وبفضل‭ ‬المناعة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬المواطنون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإصابات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الوضعية‭ ‬اليوم‭ ‬غير‭ ‬مثيرة‭ ‬للقلق،‭ ‬رغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتسجيل‭ ‬وفيات،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإصابات‭ ‬لم‭ ‬يرافقه‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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