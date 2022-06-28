وطنية
إبراهيمي: لا قلق على ارتفاع إصابات “كورونا”
أكد البروفيسور عز الدين إبراهيمي، أن المغرب يتوفر على حائط مناعي ضد فيروس “كوفيد 19”، بفضل التلقيح وبفضل المناعة التي اكتسبها المواطنون من خلال الإصابات، وهو ما يجعل الوضعية اليوم غير مثيرة للقلق، رغم ارتفاع عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة، وتسجيل وفيات، مضيفا أن ارتفاع الإصابات لم يرافقه ارتفاع فيأكمل القراءة »
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