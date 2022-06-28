اذاعة وتلفزيون
600 فنان في الفنون الشعبية
تحضره 34 فرقة فلكلورية من المغرب ومجموعة إفريقية مختلطة وفرقة من إسبانيا تحتضن مراكش، بين فاتح و28 غشت المقبل، الدورة 51 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمشاركة 600 فنان ، ينتمون لـ34 فرقة فلكلورية من المغرب، ومجموعة إفريقية مختلطة، وفرقة من إسبانيا، التي ستكون ضيفة شرف هذه الدورة. وكشف المنظمون عنأكمل القراءة »
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