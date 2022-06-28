الرياضة
أوتريخت يقدم عرضا لأمرابط
كشف أوتريخت الهولندي نيته في التعاقد مع الدولي المغربي نور الدين أمرابط، والدخول في مفاوضات مع أيك أثينا اليوناني، من أجل إقناعه بتسريحه، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية. ويواجه أوتريخت مشكلة تتعلق بارتباط أمرابط مع أيك أثينا لموسم آخر، إذ يتعين عليه شراء ما تبقى من عقده، في حال رغبأكمل القراءة »
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