اقتحام مليلية.. التحقيق مع 59 مهاجرا إفريقيا بتطوان والفنيدق

باشرت المصالح الأمنية بتطوان والفنيدق، صباح اليوم (الأحد)، التحقيق مع 59 مهاجرا إفريقيا، يشتبه تورطهم في الاقتحام الجماعي لسياج مليلية، أول أمس (الجمعة).

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيهم مهاجرون غير نظاميين يتحدرون من بلدان جنوب الصحراء، لهم علاقة بعملية الاقتحام الفاشلة للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، والتي خلفت 23 قتيلا في صفوف المقتحمين وإصابات بليغة في صفوف العشرات من القوات العمومية.

وأوضحت السلطات المحلية، في وقت سابق، أن تدخل القوات العمومية لإحباط هذه العملية، شهد لجوء المهاجرين إلى أساليب جد عنيفة، سجلت إثرها إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوات الأمنية والمقتحمين، ممن كان بعضهم محملين بحقائب ظهر مليئة بالحجارة والأسلحة البيضاء.

وأضافت أن المصابين كافة، سواء أكانوا في صفوف القوات العمومية أم من بين المهاجرين، نقلوا إلى مستشفى الحساني في الناظور والمركز الاستشفائي الجامعي في وجدة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.

(ي.ع)