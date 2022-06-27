الصباح الفني
فتو تفقد الوزن
خطفت الممثلة المغربية، منى فتو، الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعية، خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها في أحدث صورة بجانب الفنانتين، فرح الفاسي وكريمة غيث. وظهرت الممثلة المغربية، منى فتو وهي ترتدي ملابس صيفية، حيث لاحظ عدد من رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، فقدانها الكثير من الوزن. وانهالت التعليقات علىأكمل القراءة »
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