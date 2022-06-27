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الرياضة

“الطاس” يصعد بسبب توقيف رئيسه

منذ 4 دقائق
طالب: سنذهب إلى أبعد الحدود دفاعا عن حقوقنا أكد أحمد طالب، عضو المكتب المسير للاتحاد البيضاوي، أن فريقه سيستأنف قرار توقيف رئيسه عبد الرزاق المنفلوطي، من قبل لجنة الأخلاقيات. وكشف طالب في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن حيثيات الحكم، شابها الكثير من الغموض، وتساءل” كيف للجامعة أن تقر بوجود التلاعب،أكمل القراءة »


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