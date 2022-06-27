الصباح الفني
زيادي داخل الأستوديو
نشرت المغنية هند زيادي على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، صورة لها التقطتها داخل استوديو تسجيل الأغاني. ويبدو أن زيادي تستعد للعودة الى الساحة الفنية بأغنية جديدة، ستطرحها على قناتها الخاصة على “يوتوب”، علما أنها أرفقت الصورة بتدوينة جاء فيها “كنوجد ليكم واحد أتاي مشحر”. وأطلقت زيادي قبل مدة أغنية بعنوانأكمل القراءة »
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