الرياضة
عراقيل أمام تشكيل مكتب البدراوي
أسماء مترددة وأخرى انسحبت والإعلان في 5 يوليوز يواصل عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، تشكيل مكتبه المسير، قبل 5 يوليوز المقبل، تاريخ الجمع العام، والذي سيشهد إعلان الرئيس عن الأسماء المختارة. وعلمت «الصباح» أن أسماء انسحبت من لائحة البدراوي في الأيام القليلة الماضية، بعدما أكدت موافقتها على تدبير أمور الفريقأكمل القراءة »
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