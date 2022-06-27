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أخنوش يفتتح “ليلة المتاحف”

منذ 6 دقائق
تظاهرة تنظم للمرة الأولى بالمغرب وارتياد أزيد من 40 متحفا مجانا أعطى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأربعاء الماضي، انطلاق النسخة الأولى من تظاهرة “ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية” بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، وذلك إلى جانب مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق




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