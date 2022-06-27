اذاعة وتلفزيون
أخنوش يفتتح “ليلة المتاحف”
تظاهرة تنظم للمرة الأولى بالمغرب وارتياد أزيد من 40 متحفا مجانا أعطى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأربعاء الماضي، انطلاق النسخة الأولى من تظاهرة “ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية” بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، وذلك إلى جانب مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا