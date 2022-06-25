وطنية
لفتيت يشدد الخناق على “بيجيدي”
قيود جديدة على أموال التبرعات والشامي وبوعياش يرفضان الحضور إلى البرلمان شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الخناق على قادة وأطر وأعضاء العدالة والتنمية، الحزب الأكثر نشاطا في جمع التبرعات بالملايين، وتوزيعها على الأسر التي تعيش في أحزمة الفقر بضواحي المدن الكبرى والمتوسطة، وبالحواضر الصاعدة، والقرى. وعبر نواب العدالة والتنمية،أكمل القراءة »
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