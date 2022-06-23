وطنية
تضارب مصالح يورط عمالا
محاكم إدارية تثير أخطاء الوصاية في تأويل دورية الداخلية بخصوص علاقة مستشارين بجمعيات وضع القضاء الإداري عمال عمالات وأقاليم في موقف حرج، إذ أثار تناقض سلطات الوصاية في تأويل مذكرة وزير الداخلية، بخصوص تضارب المصالح في المجالس المنتخبة، خاصة في موضوع الجمعيات التي تجمعها اتفاقيات مع الجماعات. واستغربت مذكرات تعقيبيةأكمل القراءة »
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