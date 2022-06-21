شركة “سافران” تفتتح توسعة موقعها الخاص بإنتاج حاضنات محركات الطائرات بالبيضاء

عقد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم (الثلاثاء)، اجتماع عمل مع قادة شركة سافران، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطيران والفضاء والدفاع.

وعقد الإجتماع بحضور أوليفييه أندريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وفنسنت كارو، رئيس سافران ناسيل، وممثلي سافران بالمغرب.

وكان هذا الإجتماع فرصة لمناقشة من ناحية، تمديد أنشطة سافران ناسيل بالبيضاء. سافران ناسيل هو قسم من سافران يصنع حاضنات لمحركات الطائرات، ولدى المجموعة مصنع بالنواصر، أنشئ سنة 2005 ومتخصص في إنتاج المواد المركبة وتجميع الناقلات.

من ناحية أخرى، ركزت المناقشات على فرص التطوير العديدة للفريق في المغرب، في أعقاب الإنتعاش المتوقع لقطاع الطيران بالعالم، ونوقشت آفاق نمو نظام سافران الإيكولوجي واإاحتياجات الهندسية المحددة وكذلك الدعم الذي يمكن أن يوفره ميثاق الإستثمار الجديد.

تعمل سافران في جميع القارات، وهي واحدة من أكبر موردي معدات الطائرات في العالم، وتوظف الشركة أكثر من 75000 شخص وبلغ حجم مبيعاتها 15 مليار يورو سنة 2021.

تتواجد المجموعة منذ أكثر من 20 عامًا في المغرب، وهي المشغل الرائد في قطاع الطيران المغربي وأكبر شركة في هذا القطاع : 3400 شخص من خلال 8 شركات تابعة منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وبالتالي فإن طموح سافران لتوسيع أنشطتها في المغرب يؤكد مكانة المملكة على الخريطة العالمية لصناعة الطيران، حيث أصبحت المملكة وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب في قطاع الطيران، مع جاذبيتها القائمة أساسا على الموارد البشرية المؤهلة والمنصات التنافسية.