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الرياضة

بركان يعاني قبل مباراة الوداد

منذ 33 دقيقة
إيبينغي خفض وتيرة التداريب بسبب البرمجة وطول المسافات تتجه الأنظار إلى الملعب البلدي ببركان، الذي سيحتضن مباراة المتوجين بلقبي دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نهضة بركان والوداد الرياضي، اليوم (الأربعاء)، في السابعة والربع، ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية. وسيكون الوداد الرياضي ملزما بالفوز من أجل مواصلةأكمل القراءة »


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منذ 33 دقيقة


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