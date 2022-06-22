الرياضة
ستة حكام مغاربة في الـ “كان” النسوي
اختارت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ستة حكام مغاربة، لإدارة مباريات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، المقرر إجراؤها بالمغرب في الفترة بين 2 و23 يوليوز المقبل، ضمنهم واحدة في لائحة الحكام الرئيسيين، واثنتان مساعدتان وثلاثة في تقنية فيديو ال «فار». وأعلنت «كاف» لائحة حكام نهائيات كأس إفريقيا للكرة النسوية، التي شملتأكمل القراءة »
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