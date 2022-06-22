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الرياضة

ستة حكام مغاربة في الـ “كان” النسوي

منذ 24 ثانية
اختارت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ستة حكام مغاربة، لإدارة مباريات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، المقرر إجراؤها بالمغرب في الفترة بين 2 و23 يوليوز المقبل، ضمنهم واحدة في لائحة الحكام الرئيسيين، واثنتان مساعدتان وثلاثة في تقنية فيديو ال «فار». وأعلنت «كاف» لائحة حكام نهائيات كأس إفريقيا للكرة النسوية، التي شملتأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية


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