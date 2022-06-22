الرياضة
طبيبة مغربية بسان جيرمان
انضمت المغربية هند أبزيد، إلى الطاقم الطبي لباريس سان جيرمان الفرنسي، متخصصة في الترويض. وتم قبول أبزيد طبيبة داخل النادي الفرنسي، بعد اجتياز اختبارين، واحد كتابي والآخر ميداني، في الترويض الطبي، على أن تشرع في العمل مع بطل فرنسا في يوليوز المقبل. وتتحدر هند أبزيد من البيضاء، وتبلغ من العمرأكمل القراءة »
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