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وطنية

نواب ونائبات يشوهون صورة البرلمان

منذ 20 ثانية
رئيس مهمة استطلاع يتلاسن مع برلمانية بسبب لباسها والطالبي ينبه رؤساء الفرق تلاسن رئيس مهمة استطلاع برلمانية مع نائبة، بسبب لباسها، الذي ارتدته لحظة توجه أعضاء المهمة إلى إدارة عمومية، للقاء كبار مسؤوليها، قصد الحصول على معلومات كافية لتضمينها في التقرير، الذي سينجز، قبل عرضه على رئيس مجلس النواب. وقالأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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