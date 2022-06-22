وطنية
إعادة تأهيل معهد التكنولوجيا الفندقية بطنجة
أعطت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أول أمس (الاثنين)، انطلاقة أشغال إعادة تأهيل وتوسعة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، رفقة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية ـ المغرب، ومحمد مسلك، الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعلي القادري، نائب رئيسأكمل القراءة »
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