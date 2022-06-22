الرياضة
الرجاء يرفع الحجز على منحة التلفزيون
المكتب الجديد يحاول أداء مليار و600 مليون ويستقطب مستشهرين جديدين تسعى الإدارة الجديدة للرجاء الرياضي، إلى إنهاء الحجز على منحة التلفزيون، الذي اتفق عليه الفريق الأخضر في عهد مكتب جواد الرئيس السابق الزيات، ولجنة النزاعات بالجامعة الملكية، من أجل أداء التعويضات الصادرة في حق الفريق، والتي تخص عددا مهما منأكمل القراءة »
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