fbpx
الرياضة

الرجاء يرفع الحجز على منحة التلفزيون

منذ 26 ثانية
المكتب الجديد يحاول أداء مليار و600 مليون ويستقطب مستشهرين جديدين تسعى الإدارة الجديدة للرجاء الرياضي، إلى إنهاء الحجز على منحة التلفزيون، الذي اتفق عليه الفريق الأخضر في عهد مكتب جواد الرئيس السابق الزيات، ولجنة النزاعات بالجامعة الملكية، من أجل أداء التعويضات الصادرة في حق الفريق، والتي تخص عددا مهما منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 26 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة