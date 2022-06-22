وطنية
“سماسرة” يحرمون البيضاء من 34 مليارا
تتكبد خزينة البيضاء ملايين الدراهم سنويا تذهب إلى قنوات أخرى غير مراقبة بقطاع المداخيل والرسوم ببعض الأسواق الجماعية وأسواق الجملة، يستفيد منها وسطاء وسماسرة وتجار يشتغلون خارج القانون. وحسب التقديرات الأولية التي رصدتها فرق حزبية ممثلة في مجلس المدينة، فإن حجم الخسائر يصل إلى 34 مليارا سنويا، تضيع على الجماعةأكمل القراءة »
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