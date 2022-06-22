الرياضة
بلقشور “رئيسا انتقاليا” للعصبة
خروقات للقانون في الجمع العام وشبورة مرشح لرئاسة الهواة تولى عبد السلام بلقشور رئاسة العصبة الاحترافية، خلفا لسعيد الناصري، المستقيل في الجمع العام لأول أمس (الاثنين). ورغم أن نقطة الانتخاب لم تكن مدرجة في جدول الأعمال، إلا أنه تمت الموافقة على انتخاب بلقشور، دون لائحة، ودون فتح آجال لتلقي اللوائح.أكمل القراءة »
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