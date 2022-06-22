fbpx
الرياضة

البطولة تدخل المنعرج الأخير

منذ 27 ثانية
قمة بين النهضة والوداد والرجاء يستقبل آسفي واصطدام بين وجدة ووادي زم يقص الدفاع الجديدي والفتح الرياضي، شريط الدورة 27 من البطولة الوطنية، اليوم (الأربعاء)، في الخامسة، فيما يستقبل شباب السوالم شباب المحمدية في التوقيت نفسه. ويبحث الفريق الجديدي (التاسع في الترتيب)، عن فوز ينسيه تعثرات الدورات الأخير، أمام الفتحأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 27 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة