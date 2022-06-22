الرياضة
البطولة تدخل المنعرج الأخير
قمة بين النهضة والوداد والرجاء يستقبل آسفي واصطدام بين وجدة ووادي زم يقص الدفاع الجديدي والفتح الرياضي، شريط الدورة 27 من البطولة الوطنية، اليوم (الأربعاء)، في الخامسة، فيما يستقبل شباب السوالم شباب المحمدية في التوقيت نفسه. ويبحث الفريق الجديدي (التاسع في الترتيب)، عن فوز ينسيه تعثرات الدورات الأخير، أمام الفتحأكمل القراءة »
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