fbpx
وطنية

نخبة الجيش الأمريكي في الصحراء

منذ 18 ثانية
Morocco's Inspector General of the Royal Armed Forces Belkhir El Farouk delivers a speech during the opening ceremony of the "African Lion 2022" multinational military exercise in the Moroccan port city of Agadir on June 20, 2022. - The annual maneuvers launched in Morocco's southwestern city of Agadir are the largest on the African continent with the participation of more than 7500 troops from 10 countries, and will take place until June 30, mainly in Morocco but also in Tunisia, Senegal, and Ghana, said the US command for Africa (Africom). (Photo by FADEL SENNA / AFP)
مناورات الأسد الإفريقي 2022 شملت عمليات للقوات الخاصة المحمولة جوا تتميز النسخة الحالية من تمرين الأسد الأفريقي، بمشاركة نخبة الجيش الأمريكي في مناورات لعمليات القوات الخاصة المحمولة جوا، بالإضافة إلى تمارين تكتيكية برية وبحرية وجوية ومشتركة، ليلا ونهارا، وأنشطة مدنية وعسكرية، وتدريبات ضد أسلحة الدمار الشامل والإجلاء الطبي. وذكر بلاغأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة