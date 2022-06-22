وطنية
نخبة الجيش الأمريكي في الصحراء
مناورات الأسد الإفريقي 2022 شملت عمليات للقوات الخاصة المحمولة جوا تتميز النسخة الحالية من تمرين الأسد الأفريقي، بمشاركة نخبة الجيش الأمريكي في مناورات لعمليات القوات الخاصة المحمولة جوا، بالإضافة إلى تمارين تكتيكية برية وبحرية وجوية ومشتركة، ليلا ونهارا، وأنشطة مدنية وعسكرية، وتدريبات ضد أسلحة الدمار الشامل والإجلاء الطبي. وذكر بلاغأكمل القراءة »
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