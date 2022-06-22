fbpx
اذاعة وتلفزيون

الصقلي في “الساكن”

منذ 35 ثانية
 تضرب الممثلة نورة الصقلي موعدا لجمهورها يوم رابع وعشرين يونيو الجاري لمتابعة العمل المسرحي “الساكن” بتزنيت. وروجت الصقلي لمسرحية “الساكن” على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، التي ستقدم عرضا في إطارها يوم خامس وعشرين يونيو الجاري بتارودانت. ويعتبر العمل المسرحي “الساكن”، من الأعمال التي تشارك فيها نورة الصقلي بتعاون مع فرقةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 35 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة