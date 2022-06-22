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الصقلي في “الساكن”
تضرب الممثلة نورة الصقلي موعدا لجمهورها يوم رابع وعشرين يونيو الجاري لمتابعة العمل المسرحي “الساكن” بتزنيت. وروجت الصقلي لمسرحية “الساكن” على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، التي ستقدم عرضا في إطارها يوم خامس وعشرين يونيو الجاري بتارودانت. ويعتبر العمل المسرحي “الساكن”، من الأعمال التي تشارك فيها نورة الصقلي بتعاون مع فرقةأكمل القراءة »
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