الرياضة
عطية الله يغيب عن قمة بركان
استبعد أنيس شاغو، طبيب الوداد، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، مشاركة يحيى عطية الله، في مباراة نهضة بركان، اليوم (الأربعاء)، بسبب الإصابة. وفي المقابل، كشفت الفحوص التي خضع لها العميد يحيى جبران، عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها أمام شباب السوالم، مضيفا أن مشاركته واردة. ويغيب أيمن الحسوني بعد جمعهأكمل القراءة »
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