الرياضة
رسالة رياضية: حصيلة
أنهت العصبة الاحترافية لكرة القدم ولايتها الثانية مثلما بدأتها، دون أن تقدم ما يبرر وجودها. فباستثناء «تنشيط» قرعة البطولة الوطنية قبل بداية كل موسم، وبثها عبر التلفزيون، لم تمارس العصبة الاحترافية أغلب صلاحياتها، التي يحددها النظام الأساسي، وقانون التربية البدنية والرياضة 30-09، بل ضيعت سبع سنوات على كرة القدم الوطنية،أكمل القراءة »
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