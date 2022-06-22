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الرياضة

خابا: “الويكلو” في صالحنا أمام الرجاء

منذ 32 ثانية
أولمبيك آسفي يخوض المباراة بصفوف مكتملة قال حمزة خابا، مهاجم أولمبيك آسفي، إن فريقه سيدخل مباراته أمام الرجاء الرياضي، المقررة في السابعة والربع مساء اليوم (الأربعاء)، من أجل نيل النقاط الثلاث. وتابع في تصريح لـ «الصباح» «سنخوض مباراة الرجاء البيضاوي من أجل البحث عن الفوز بالنقط الثلاث وكما لاحظتم ففيأكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية


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