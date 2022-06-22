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الرياضة

بنشريفة يختار طاقمه بالزمامرة

منذ 54 ثانية
الزيدي مدربا مساعدا والمنفلوطي معدا بدنيا وعتبة مدربا للحراس اختار حمودة بنشريفة، المدرب الجديد لنهضة الزمامرة، طاقمه المساعد الذي سيشرف على استعدادات الفريق للموسم الكروي المقبل. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح» فإن الوافد الجديد اختار اللاعب السابق اسماعيل الزيدي ليكون مساعدا له في تجربته الجديدة، وخاض الزيدي مجموعة من التجاربأكمل القراءة »


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منذ 54 ثانية


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