وطنية
إعانة المهنيين في خبر كان
شعون: الناطق الرسمي باسم الحكومة قدم معطيات خاطئة حول دعم 180 ألف مركبة تتقاطر شكايات ولوائح المهنيين غير المستفيدين من الدعم العمومي لقطاع النقل، سواء في الدفعتين الأولى، أو الثانية، أو الدعم الإضافي، على الوزارة الوصية، في الوقت الذي أعلن الناطق باسم الحكومة أن 180 ألف مركبة استفادت في المراحلأكمل القراءة »
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