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اذاعة وتلفزيون

“بيا ولا بيك” على “الأولى”

منذ 34 ثانية
 سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الأربعاء)، على موعد مع أحداث مسلسل “بيا ولا بيك”، من توقيع المخرج مراد الخودي. ويعالج المسلسل مجموعة من المواضيع الاجتماعية في قالب درامي، إذ يعرف مشاركة أسماء من أجيال مختلفة، ويتعلق الأمر بمحمد خيي وفاطمة خير، وكمال كاضمي، وعبد الله ديدان، ونادية آيت، ومحسن مالزي،أكمل القراءة »


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منذ 34 ثانية


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